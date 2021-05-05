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Celil Nalçakan: Pandeminin bitmesini temenni ediyorum

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Celil Nalçakan, muhabirlerle sohbet etti. Nalçakan, "Pandeminin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. Herkesin şu zamanlarda daha dikkatli olması lazım. Halkımız duyarlı, biliyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız" dedi

Celil Nalçakan: Pandeminin bitmesini temenni ediyorum - Magazin haberleri
"Pandeminin bitmesini temenni ediyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Celil Nalçakan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Nalçakan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Set çıkışı işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya gelen ünlü oyuncu, yaz ayları için proje görüşmesi yapacağını ifade etti.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık performansıyla da beğeni toplayan 42 yaşındaki Celil Nalçakan, "Yazın kısmet olursa Bodrum'daki bir mekanda sahne alacağım. Pandeminin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. Herkesin şu zamanlarda daha dikkatli olması lazım. Halkımız duyarlı, biliyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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