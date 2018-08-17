Celta Vigo - Espanyol rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Celta Vigo, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Espanyol takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. Celta Vigo son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Espanyol, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 138 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Celta Vigo kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Espanyol sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Celta Vigo son haftadaki Atletico Madrid müsabasında 3-0 yenildi.

Espanyol, Real Sociedad karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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