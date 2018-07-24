Celtic - Rosenborg maçı heyecanı

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu maçında Celtic ile Rosenborg, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Celtic, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rosenborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Celtic galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.00, Rosenborg galibiyet oranı 8.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Celtic önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 0-1 kazandı.

Rosenborg ise Celtic maçında 0-1 yenildi.

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