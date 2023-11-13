Sultangazi'de 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olay sonrası Sağ, polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş´ın evine gitti. Ardından Sağ ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.