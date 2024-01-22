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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cem Adrian 28 Ocak'ta Zorlu PSM'de

        Cem Adrian 28 Ocak'ta Zorlu PSM'de

        Güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden bir olan Cem Adrian, 28 Ocak Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:27
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        Cem Adrian 28 Ocak'ta Zorlu PSM'de
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        Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, hayranlık uyandıran yoğunluktaki turne programıyla da sınırları aşıyor. Adrian, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor. 20 yıla yaklaşan müzik yaşamında giderek büyüyen olağanüstü bir hayran kitlesi edinen başarılı müzisyenin yurtdışı konserlerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

        Cem Adrian’ın 28 Ocak 2024 Pazar akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konser, 1 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği 75. konser olacak. Konserin biletleri Biletix’te!

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        #cem adrian
        #Zorlu PSM
        #konser
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