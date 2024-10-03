CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILDI!

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı, 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açıldı.

Mezardan çıkarılan ceset, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.