Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, açıldı mı, saat kaçta açılacak? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?
İstanbul'da 2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulnumuştu. O tarihten bu yana olaya intihar süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığına yönelik iddialar gündemdeydi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılmasına karar verdi. Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Peki, Cem Garipoğlu mezarı nerede, açıldı mı, saat kaçta açılacak? Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu?
Cem Garipoğlu’nun mezarı nerede, açıldı mı, saat kaçta açılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Münevver Karabulut'un ailesinin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönünde karar verdi. Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı. Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor. Peki, Cem Garipoğlu mezarı açıldı mı, saat kaçta açılacak? Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? İşte detaylar…
CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILDI!
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.
Cem Garipoğlu'nun mezarı, 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açıldı.
Mezardan çıkarılan ceset, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.
CEM GARİPOĞLU MEZARI NEREDE, AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Cem Garipoğlu’nun kabri, Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunuyor.
CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU?
Cem Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor.
Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.
CEM GARİPOĞLU - MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NEDİR?
Bahçeşehir'de bir villada öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.