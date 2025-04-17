Cem Yiğit Üzümoğlu: İtirazım reddedildi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan 2 Nisan'daki ekonomik boykot çağrısıyla ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, 3 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Cem Yiğit Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.
Cem Yiğit Üzümoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada; "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.