Cem Yılmaz: Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık

"Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık" 0:00 / 0:00

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz, önceki akşam türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programına konuk oldu.

'G. O. R. A' ve 'A. R. O. G' filmlerinin çekimlerinde İbrahim Tatlıses’in şarkılarını dinlediğini söyleyen Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu iki filmde de seninle çok anımız var. Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık. G. O. R.A filminin setinde bütün seti ‘Tek Tek’ şarkısıyla geçirdik, A. R. O. G ise ‘Kop Gel Günahlarından’... Onun için bizde çok ağır telifin var. Onu getirdik, nereye bırakalım ağabey?