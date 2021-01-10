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Cem Yılmaz: Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık

Önceki akşam 'İbo Show' programına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, türkücü İbrahim Tatlıses'e "İki filmde de seninle çok anımız var. Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık. 'G. O. R. A' filminin setinde bütün seti ‘Tek Tek’ şarkısıyla geçirdik" dedi

Cem Yılmaz: Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık - Magazin haberleri
"Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık"
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HABERTURK.COM

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz, önceki akşam türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programına konuk oldu.

'G. O. R. A' ve 'A. R. O. G' filmlerinin çekimlerinde İbrahim Tatlıses’in şarkılarını dinlediğini söyleyen Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu iki filmde de seninle çok anımız var. Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık. G. O. R.A filminin setinde bütün seti ‘Tek Tek’ şarkısıyla geçirdik, A. R. O. G ise ‘Kop Gel Günahlarından’... Onun için bizde çok ağır telifin var. Onu getirdik, nereye bırakalım ağabey?

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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