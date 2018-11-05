Cemal Kaçıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'dan Birleşmiş Milletler'e 'cinayeti işleyenler yargılanacak' taahhüdü

Suudi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al Aiban

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender El Aiban Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini araştırdıklarını ve faillerin adalete teslim edileceğini söyledi.

Bender El Aiban, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ülkenin başsavcısını "olayı incelemesi ve failleri adalete teslim etmesi" için görevlendirdiğini söyledi.

El Aiban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan Krallığı, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle üzüntüsünü ve acısını ifade etmiş bulunuyor. Kral savcılara geçerli kanunlar çerçevesinde hakikati ortaya çıkarmak, faillerini adalet önüne çıkarmak ve kamuoyuna gerçekleri anlatmak için olayı incelemeleri talimatını çoktan verdi."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bugün başlayan toplantısında Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini değerlendircek.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İsimlerini vermeden basına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu.

Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.

Suudi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar Al Aiban BM oturumunda konuşuyor

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce gazetecinin konsolosluktan çıkıp gittiğini öne sürdü, daha sonra da "sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü" söyledi.

Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir biçimde öldürüldüğünü açıkladı.

18 kişi gözaltında

Suudi Arabistan'da olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Suudi istihbarat şefi Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından Suud el Kahtani'nin de görevden alındığı yayınlanan bilgiler arasında.

BM: Soruşturmaya uluslararası uzmanlar da dahil olsun

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturmaya uluslararası uzmanların da dahil olması gerektiğini söylemişti.

Michelle Bachelet, toplanan kanıtlarla ilgili adli incelemenin ve otopsinin soruşturmanın kilit parçaları olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'a da Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklama çağrısı yapmıştı.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ise Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini söylemişti.

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