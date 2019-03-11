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Adana'da, 21 Ocak Pazartesi günü Seyhan Nehri’ne düştüğü bildirilen Yunus Emre Kerse (31) yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Kerse’nin cansız bedeni 50 gün sonra Karataş İlçesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri'nde bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morgu’na getirildi. Kerse’nin annesi ve kardeşleri Adli Tıp Kurumu morgu önünde sinir krizleri geçirdi.
ANNE VE KARDEŞLER CENAZEYİ İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre, Yunus Emre Kerse'nin kardeşi Orhan Kerse, "Seyhan Nehri’ni arattırdık abime ulaşamadık. Abimin 3 tane çocuğu var intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi. Otopsisi tamamlanan Kerse’nin cenazesi eşi Burcu Kerse’ye verildi. Cenazenin kendilerine verilmesini isteyen Kerse'nin annesi ve kardeşleri sinir krizleri geçirerek Burcu Kerse’ye sert sözlerle tepki gösterdi.
ANNE KERSE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Anne Kerse cenazeyi kendi almak için gelini Burcu Kerse’ye, “Oğlumu bana verin” diye yakardı. Burcu Kerse, “Evde çocukları da bekliyor baba diye ağlıyorlar babamı istiyorum getirin diyorlar” dedi. Burcu Kerse’nin cenazeyi kendinin defnetmek istediğini söylemesi üzerine anne Kerse sinir krizi geçirip bayıldı. Yunus Emre Kerse’nin cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye’ye götürüldü.
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