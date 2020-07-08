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CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Korhan Uğur'un oturduğu "Cenaze İşleri" filminin başrollerinde Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy ve Bedia Ener yer alıyor.

CENAZE İŞLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.