Yurdaer Okur-Baytar Ahmet

Kimi zaman sert, kimi zaman esprili tavırlarıyla çevresindekilere yön veren bir karakter. Göründüğünden daha derin bir tarafı da var; herkesin aklında yer edecek.

Baytar Ahmet’in sert tavrı

Baytar Ahmet, kasabada otoriter kişiliğiyle tanınıyor. Çocuklarından disiplinli olmalarını isteyen Ahmet, asabi yapısı nedeniyle aile içinde sık sık çatışmalara yol açıyor. Hayata karşı tek gayesi çalışmak olan bu baba figürü, çocuklarının hayallerini anlamakta zorlanırken hikâyeye farklı bir gerilim katıyor.