CENTCOM Komutanı Votel: ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi haftalar içinde başlayabilir

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesinin haftalar içinde başlayabileceğini söyledi.
Votel, gazetecilerin ABD'deki 2 bin kadar askerin "günler mi yoksa haftalar içinde mi çekileceğine" yönelik sorusuna, "Muhtemelen haftalar, ama her şey sahadaki duruma bağlı. Çekilme konusunda olmak istediğimiz yerdeyiz" dedi.
Orgeneral Votel, kesin zamanlamanın Suriye'deki duruma bağlı olduğunu belirtti.
ABD ordusu Suriye'deki askeri teçhizatının bir bölümünü geri çekmeye başladı.
Orgeneral Votel ise "Personeli çekmek teçhizatı çekmekten daha kolay, o nedenle öncelikle ihtiyacımız olmayan teçhizatı temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump geçen Aralık ayında sürpriz bir şekilde ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı almıştı. Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere yüzlerce ABD askeri daha bölgeye gönderildi.
Amerikalı yetkililer Suriye'deki askerlerin tam olarak çekilmesinin Nisan ayını bulabileceğine yönelik tahminler yapmıştı ancak sahadaki durum nedeniyle kesin bir tarih vermekten çekiniyorlar.
Suriye'den çekilme, bu askerlerin bir kısmının Irak'a kaydırılabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.
ABD'nin Irak'ta IŞİD'le mücadeleye yardımcı olmak üzere yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.
Orgeneral Votel askeri yapılanmada değişiklik olabileceğini belirtse de Irak'taki ABD askeri sayısında büyük bir artış öngörmediğini belirtti ve "Irak'taki askeri varlığımız hemen hemen sabit kalacak" dedi.
Votel daha önce ABD ve müttefiklerinin IŞİD'e baskıyı devam ettirmemesi haline, IŞİD'in bölgede etkinliğini yeniden artırabileceği uyarısında bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da geçen hafta yayımladığı raporda IŞİD'in yönelttiği tehlikelere dikkat çekilmiş ve üzerindeki baskı azaltılırsa IŞİD'in Suriye'de 6 ila 12 ay arasında yeniden dirilebileceği ve bazı bölgeleri yeniden ele geçirebileceği uyarısı yapılmıştı.
Ancak ABD'nin bu baskının nasıl sürdürüleceğine dair henüz net bir planı yok.
Aynı zamanda ABD'nin Suriye'de Kürt güçlere verdiği destek ile Türkiye'nin bu gruplar hakkındaki güvenlik kaygılarını dengeleyip dengeleyemeyeceği de henüz belirsizliğini koruyor.
Reuters ajansının haberine göre Birleşmiş Milletler'in geçen hafta yayımladığı raporda Irak ve Suriye'de, 3 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 18 bin IŞİD militanı bulunduğu belirtildi. Raporda IŞİD'in hava ulaşımını hedef alan ya da kimyasal, biyolojik ve nükleer malzemeler ile saldırı planları olabileceği uyarısı yapılmıştı.
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