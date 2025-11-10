21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek 74'üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması için yurt dışında bulunan Ceren Arslan, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini kapatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yayımladığı videoda siyah bir elbise giydiği görülen Ceren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Miss Universe'te 9'uncu gündeyiz ve bir karnavala gidiyoruz renklerle, müzikle ve kutlamalarla dolu bir gün. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün, 10 Kasım... Yani Atatürk’ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün. Onun vizyonu, cesareti ve ülkesine olan sevgisi, hâlâ Türkiye’nin her kalp atışında yaşıyor."