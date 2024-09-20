Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti
Düzce'de çerez satan bir iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.