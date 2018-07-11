Cerezo Osaka - Zweigen Kanazawa maçı öncesi rakamlar

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında Cerezo Osaka ile Zweigen Kanazawa, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Cerezo Osaka son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 522 kodlu maçı oynayanlar; Cerezo Osaka galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.70, Zweigen Kanazawa galibiyet oranı 4.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cerezo Osaka önceki hafta Tokushima Vortis mücadelesinde 3-2 kazandı.

Zweigen Kanazawa ise Fagiano Okayama karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.