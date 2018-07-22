Son zamanlarda doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek’in paylaşımı yürekleri burktu. Ameliyattan çıkan ve elleri buruş buruş olan cerrah, doktorları darp olaylarına dikkat çekti. Ellerinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan cerrah, doktorlarla ilgili bir mesaj da yayımladı. Prof. Dr. Dilek’in bu paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

"DİLLERDE KAFAYA İNEN KALDIRIM TAŞI, GÖNÜLLER KIRIK"

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, ellerini buruşmuş haldeyken paylaştığı fotoğrafına şu mesajları yazdı: “Bugün 6 saatlik bir whipple ameliyatı (Pankreas tümörü ameliyatı) sonrası ellerimin hali ve terler. Diğer yerleri siz tahmin edin. Ameliyat ekibindeki herkes aynı durumda. Dillerde kafaya inen kaldırım taşı, gönüller kırık.”

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