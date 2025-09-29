Cerrahpaşa nerede? Cerrahpaşa hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Cerrahpaşa hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, tartışmasız bir şekilde İstanbul'dur. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Tarihi Yarımada'nın (Suriçi) içinde yer alan Cerrahpaşa, idari olarak Fatih ilçesine bağlı bir mahalledir. Adını 16. yüzyıl sadrazamlarından Cerrah Mehmed Paşa'dan ve onun yaptırdığı camiden alan semt, günümüzdeki tüm ününü devasa hastane kampüsüne borçludur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ana yerleşkesi olan bu bölge, tıp öğrencileri, doktorlar, hastalar ve hasta yakınlarıyla 24 saat yaşayan dinamik bir yapıya sahiptir. Detaylar yazımızın devamında.

CERRAHPAŞA NEREDE?

Cerrahpaşa, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Fatih ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi bir semttir. Tarihi Yarımada'nın (Suriçi) Marmara Denizi'ne yakın iç kesimlerinde konumlanmıştır. Coğrafi olarak İstanbul'un en merkezi ve en eski yerleşim alanlarından birinin parçasıdır.

REKLAM

Semt, kuzeyinde Aksaray ve Horhor, batısında Kocamustafapaşa, güneyinde ise Samatya (ve Marmara Denizi sahili) ile komşudur. Konumu, onu Fatih'in en hareketli ve en kalabalık noktalarından biri yapar. Suriçi'nin güneybatı yakasında, Yenikapı ve Aksaray gibi ana ulaşım merkezlerine çok yakın bir noktada bulunur.

CERRAHPAŞA HANGİ ŞEHİRDE? Cerrahpaşa, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul'un tarihi merkezi olan ve "Eski İstanbul" olarak da bilinen Suriçi bölgesinin önemli mahallelerinden biridir. İstanbul şehrinin sağlık ve tıp eğitimi tarihindeki en önemli noktalardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle "Cerrahpaşa" adı, İstanbul şehriyle ve özellikle de tıp alanındaki uzmanlıkla özdeşleşmiş bir marka haline gelmiştir. CERRAHPAŞA HANGİ İLDE? Cerrahpaşa, idari olarak İstanbul iline kayıtlıdır. İstanbul ilinin merkez ilçelerinden biri olan ve Tarihi Yarımada'nın tamamını kapsayan Fatih ilçesine bağlı 57 mahalleden biridir. Fatih Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde yer alan Cerrahpaşa, hem yoğun bir yerleşim alanı hem de dev bir kamu hizmet (sağlık ve eğitim) alanıdır. Mahallenin idari sınırları, büyük ölçüde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü ve çevresindeki yerleşimleri kapsar. REKLAM CERRAHPAŞA HANGİ BÖLGEDE? Cerrahpaşa, coğrafi olarak Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde, İstanbul Boğazı'nın batısında, Tarihi Yarımada (Avrupa Yakası) üzerinde konumlanmıştır.

Marmara Denizi'ne çok yakın bir konumda (yaklaşık 1 km içeride) bulunan semt, ılıman Marmara ikliminin tüm özelliklerinin görüldüğü bir noktadadır. Yedi tepeli İstanbul'un tepelerinden birinin (Kocamustafapaşa tepesi) eteklerinde yer alır. CERRAHPAŞA KONUMU NEDİR? "Cerrahpaşa konumu nedir?" sorusu, semtin tek bir ana kimliği olduğunu ortaya koyar: Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olması. Cerrahpaşa'nın konumu, adıyla bütünleşen devasa sağlık kampüsü ile tanımlanır. Burası, Türkiye'nin en ünlü tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ve onun hastanesine ev sahipliği yapar. Semtin neredeyse tamamı bu kampüs ve onun etrafında şekillenmiştir. Bu kampüs, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ana merkezidir. Sadece Tıp Fakültesi değil, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi diğer sağlık bilimleri fakültelerinin de bir kısmı bu bölgede veya yakın çevresindedir. Bu durum, Cerrahpaşa'nın konumunu ekonomik ve sosyal açıdan benzersiz kılar. Semtin konumu, bu hastane çevresinde dönen bir ekonomiye sahiptir. Cerrahpaşa'nın sokakları, Türkiye'nin dört bir yanından (ve hatta yurt dışından) gelen hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren bir merkezdir. Bölge, 24 saat açık eczaneler, medikal malzeme dükkanları, protez merkezleri, gözlükçüler, bütçe dostu oteller, apart pansiyonlar, hasta yakını misafirhaneleri, laboratuvarlar, fotokopiciler ve tıp öğrencilerine yönelik kitabevleri ile doludur. Semtteki kafe ve lokantaların büyük çoğunluğu da bu yoğun hastane nüfusuna hizmet verir.