Cerro - Fenix maçı istatistikleri

Cerro ve Fenix, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Cerro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fenix son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Cerro kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fenix kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cerro son hafta oynanan Rampla Juniors FC maçında 1-2 yenildi.

Fenix ise Defensor Sporting maçında 1-2 yenildi.

Fenix, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fenix 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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