Cerro Porteno - Sol de America maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Cerro Porteno ile Sol de America, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. 5 puanlı Cerro Porteno 2. sırada bulunuyor, Sol de America 3 puana sahip ve 7. sırada. Cerro Porteno, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sol de America, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 214 kodlu maçı oynayanlar; Cerro Porteno galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Sol de America galibiyet oranı 7.00.

Cerro Porteno son haftadaki Libertad müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sol de America ise Nacional Asuncion karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cerro Porteno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cerro Porteno, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Sol de America ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sol de America, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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