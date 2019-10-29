'Ceviz Ağacı'nın Antalya galası

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Yarışma' kategorisinde yarışan filmlerden biri olan 'Ceviz Ağacı'nın galası yapıldı. Faysal Soysal'ın yönettiği filmde başrolleri Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan paylaştı. Karısı tarafından hor görülüp terk edilen edebiyat öğretmeni 'Hayati'nin kasaba hayatında tutunmaya çalışırken yaşadığı acıklı hikâyeyi konu edinen 'Ceviz Ağacı'nın galası Antalya Cam Piramit'teki galasına yoğun ilgi gösterildi. Galanın ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Soysal ve başrol oyuncuları izleyiciyle bir araya gelerek filmi değerlendirdi.