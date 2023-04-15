Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir

Pareidolia; kişilerin, etrafındaki cisimlerde yüz görmesine neden olan psikolojik bir olgudur. Evrimsel psikologlar, bunun atalarımızdan geldiğini düşünüyor. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!

    Hiç bulutlarda ilginç şekiller veya tostunuzda yanmış bir yüz gördünüz mü? Pareidolia, insanların rastgele bir cisimdeki kalıpları görmelerine neden olan psikolojik bir olgudur. Bu, genellikle insanların nesnelere insan özellikleri atamasına yol açar; beyin, cisimde insansı özellikler bulur.
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!

    Evrimci psikologlar, Pareidolia fenomeninin atalarımız için avantajlı olduğunu savunuyor. Örneğin; atalarımız bir çalı arkasında bir hışırtı duyduğunda bunu bir kaplana benzetir ve oradan hemen uzaklaşır. Bu da onun hayatta kalmasını sağlar. Bu yüzden bu psikolojik durumun evrimden kalma olduğu da düşünülüyor.
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!

    Daha dindar olan veya doğaüstü olaylara inanan insanların bu duruma daha yatkın olduğu sıklıkla varsayılır. Çalışmalar, nevrotik insanların ve olumsuz ruh halindeki kişilerin Pareidolia yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni; bu insanların tehlike için daha yüksek alarmda olmaları dolayısıyla orada olmayan bir şeyi fark etme olasılıklarının daha yüksek olması gibi görünüyor.
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!

    Bununla birlikte; kadınlar, olmayan yüzleri görmeye daha yatkın gibi duruyor. Bu, yüz ifadelerini deşifre ederek duyguları tanıma konusunda erkeklerden daha iyi oldukları fikriyle bağlantılı olabilir.

    İşte, sizin de Pareidolia'ya sahip olup olmadığınızı anlayabileceğiniz fotoğraflar...
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!
  • Çevrenizdeki cisimlerde yüzler görüyorsanız Pareidolia'nız olabilir!

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.