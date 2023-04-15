Bununla birlikte; kadınlar, olmayan yüzleri görmeye daha yatkın gibi duruyor. Bu, yüz ifadelerini deşifre ederek duyguları tanıma konusunda erkeklerden daha iyi oldukları fikriyle bağlantılı olabilir.

İşte, sizin de Pareidolia'ya sahip olup olmadığınızı anlayabileceğiniz fotoğraflar...