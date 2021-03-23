AA

Bir trafik kazasında damadıyla torununu kaybeden 60 yaşındaki Ayten Öztürk, baş sağlığı için yakın çevresince yapılan ziyaretler ve cenazede oluşan kalabalıktan Kovid-19'a yakalandı.

Durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan Öztürk'ün, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından bacaklarında kısmi felç oluştu.

Hem Kovid-19 hem de kısmi felç nedeniyle hastanede zor günler geçiren ve çevresindekilerin "yaşamasından ümidi kestiği" Öztürk, 90 günlük tedavisinin ardından hastaneden yürüyerek çıktı.

Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Tüfekçi, AA muhabirine, yoğun bakım tedavisinin ardından Öztürk'ün bacaklarında kısmi felç meydana geldiğini söyledi.

"Hastamızın belden aşağısı neredeyse tutmuyordu." diyen Tüfekçi, hastanın bu süreçte günlük rutin işlerini yapamadığını, yatakta tek başına sağa sola dahi dönemediğini anlattı.

Öztürk'ün bakıma muhtaç bir hale geldiğini dile getiren Tüfekçi, "Ayten teyze oturarak yemek yiyemiyor ve nefes darlığı nedeniyle 2-3 kelimeden fazla konuşamıyordu. Bacaktaki sinir uçlarının iltihaplanmasından oluşan kısmi bir felç vardı. Koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonlar arasında bunun gibi viral enfeksiyonlar da var. Biz bu kısmi felce neden olan şeyin, Kovid-19 olduğuna kanaat getirdik." diye konuştu.

Tüfekçi, hastanın yoğun bakımdaki Kovid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne alındığını belirtti.

- "Ufacık virüs, size 90 günlük bir hastane macerası yaşatabilir"

Yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından felci atlatan Öztürk'ün yürümeye başladığını vurgulayan Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Hastamız üç hafta nefes darlığı tedavisi gördü. Bu tedavinin ardından yemeğini yemeye ve birkaç cümle kurmaya başladı. Görüldüğü gibi Kovid-19'un kesinlikle hafife alınmaması lazım. Hiç beklenmedik semptomlar gösterebiliyor. Ayten teyze gayret etti, biz gayret ettik ve sonunda hastamız kendi ihtiyaçlarını gidermeye, yemek yemeye ve yürümeye başladı, nefes alması da tamamen düzeldi. Kovid-19'un bulaşmaması için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. 'Bana bulaşmaz.' ya da 'Hafif geçiririm.' demeyelim. Eğer hafife alırsanız bu ufacık virüs, size 90 günlük bir hastane macerası yaşatabilir."

- "Yoğun bakımdayken herkes benden umudu kesmiş"

Öztürk ise Kovid-19'a yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede çok zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Bu süreçte kendisi için seferber olan tüm doktorlara teşekkür eden Öztürk, "Yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra hastalık ilerleyince herkes benden umudu kesmiş. Bu süreçte çok zorluk yaşadım, yiyip içemedim ve çok kilo verdim. Dört kişinin yardımıyla ayağa kalkabiliyordum. Şimdi iyileştim ve yürüyebiliyorum. Doktorlara ne kadar teşekkür etsem az. Kimse kalabalığa girmesin, maskesini çıkarmasın." ifadelerini kullandı.