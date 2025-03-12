Çevreyi kirleten kurşun fabrikasına soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir’de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiğine dair bilgilerin tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 02/01/2025 kurulan Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca iki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181’inci maddesinde düzenlenen ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’ suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.