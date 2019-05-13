Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ot balyası yüklü TIR, Ceylanpınar Akçakale karayolun 20’nci kilometresinde aniden alev almaya başladı.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Ceylanpınar Tarım İşletmesine bağlı itfaiye araçları yangına müdahale etti.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Jandarma olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, Ceylanpınar-Akçakale Yolu yaşanan yangın nedeniyle yaklaşık üç saat trafiğe kapatıldı.