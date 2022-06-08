Piramidi ziyaret etmek için ülkenin batısındaki Vahran’dan gelen Sara Alvaş da Cezayir tarihi açısından önem taşıyan bu eseri görmekten mutlu olduğunu söyledi. Alvaş, "Dilerim bu eseri layıkıyla korumayı başarır ve diğer ülkelere de tanıtırız." diye konuştu.