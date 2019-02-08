Cezeri 800 yıl sonra canlanıyor

Artuklu Sarayı'nın 26 yıl başmühendisliğini yapan, Anadolu'nun en büyük mucidi, Orta Çağ'ın dâhisi Cezeri'nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık çalışmayla 800 yıl aradan sonra yeniden meydana getirildi. Cezeri'nin makineleri 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da ziyaretçilerin karşısına çıkarak geçmiş, bugün ve gelecek arasında sıra dışı bir yolculuk yaptıracak.

Dünyanın ilk insansı robotları, şifresi Enigma'dan bile güçlü kilitler, bugün hâlâ kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili... Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri, 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alete, makineye ve çeşitli düzeneklere yer verecek sergiyle ilham kaynağı olmaya devam edecek.

'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nde Cezeri'nin olağanüstü makineleri ve Türk - İslam sanatının estetik ve tarihi unsurları dışında; Antik Çin, Mısır, Yunan ve çağdaş Batı medeniyetlerinin bilim adamları da mekanik tarihinden çeşitli örneklerle karşımıza çıkacak. Sergi,15 Haziran'a kadar açık olacak.