CFR Cluj - Concordia Chiajna düellosu

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. CFR Cluj, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Concordia Chiajna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. CFR Cluj 2 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Concordia Chiajna 1 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi CFR Cluj, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Concordia Chiajna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 391. İddaa'da CFR Cluj kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Concordia Chiajna kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CFR Cluj son hafta oynanan Juventus Bucureşti maçında 0-2 kazandı.

Concordia Chiajna ise Voluntari karşılaşmasında 3-1 kazandı.

CFR Cluj, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Concordia Chiajna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Concordia Chiajna, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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