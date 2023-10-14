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        Haberler Gündem Burdur'da kaza yapan otomobilden inen kişi başka aracın çarpması sonucu öldü - Güncel haberler

        Burdur'da kaza yapan otomobilden inen kişi başka aracın çarpması sonucu öldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan inen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 01:57 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:57
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        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
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        Halil Erkaya idaresindeki otomobil, Sorkun köyü kavşağında Emre Özeren'in kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazadan sonra Emre Özeren'in kullandığı otomobilde bulunan Ömer Aktaş (34) araçtan indi. Bu sırada yoldan geçen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç Aktaş'a çarparak kaza yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada hafif yaralanan ve Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkaya ile Özeren'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, Aktaş'a çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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