CFR Cluj - FC Botosani maçı heyecanı

CFR Cluj ve FC Botosani, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. CFR Cluj son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Botosani, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 167 kodlu maçı oynayanlar; CFR Cluj galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.40, FC Botosani galibiyet oranı 6.00.

CFR Cluj son haftadaki Dinamo Bucuresti müsabasında 0-2 kazandı.

FC Botosani, Recaş karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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