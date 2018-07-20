Changchun YaTai - Shandong Luneng sahaya çıkıyor

Changchun YaTai ve Shandong Luneng, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 14 puanlı Changchun YaTai 12. sırada bulunuyor, Shandong Luneng 24 puana sahip ve 3. sırada. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shandong Luneng, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 209 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Changchun YaTai kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Changchun YaTai son hafta oynanan Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Shandong Luneng, Hebei Zhongji karşılaşmaında 5-4 kazandı.

Changchun YaTai, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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