Chapecoense - Bahia rakamlar

Brezilya Serie A maçında Chapecoense ile Bahia, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:30. 14 puanlı Chapecoense 14. sırada bulunuyor, Bahia 12 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bahia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 592 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chapecoense kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.80, Bahia sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Chapecoense son haftadaki Coritiba müsabasında 2-1 kazandı.

Bahia, Sao Paulo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Chapecoense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Chapecoense, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Bahia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bahia, 0 gol atarken 10 gol yedi.

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