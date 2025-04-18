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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Chelsea: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında Chelsea sahasında Legia Varşova'yı ağırladı. İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Maviler, bu maçı 2-1 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:21
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        Chelsea yenildi ama yarı finalde!
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        UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea sahasında Legia Varşova'yla kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Legia'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tomas Pekhart (p) ve 53'te Steve Kapuadi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Marc Cucurella'dan geldi. Ayrıca Maviler'in 42. dakikada yine Marc Cucurella ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonuçla birlikte Chelsea yarı finale yükseldi. Legia Varşova ise turnuvaya veda etti. Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi Rapid Wien'i mağlup eden Djurgarden oldu.

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