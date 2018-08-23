Chicago Fire - Columbus Crew sahaya çıkıyor

Chicago Fire ve Columbus Crew, 24 Ağustos 2018 Cuma günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 23 puanlı Chicago Fire 21. sırada bulunuyor, Columbus Crew 39 puana sahip ve 7. sırada. Chicago Fire, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 6 yenilgilik form durumunda. Columbus Crew, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 609 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chicago Fire kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Columbus Crew sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Chicago Fire son haftadaki Montreal Impact müsabasında 2-1 yenildi.

Columbus Crew ise Atlanta United maçında 3-1 yenildi.

Chicago Fire, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Chicago Fire, kendi sahasında 20 gol attı, 23 gol yedi.

Columbus Crew ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Columbus Crew, 7 gol atarken 15 gol yedi.

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