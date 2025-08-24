China Suárez, Çamlıca Camii’ni keşfetti
Giriş: 24.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:42
Bir süredir nişanlısı Mauro Icardi ile İstanbul’da yaşayan Arjantinli oyuncu China Suárez, şehri keşfetmeye devam ediyor.
Bu kez rotasını Üsküdar’a çeviren China Suárez, İstanbul’un simge yapılarından Çamlıca Camii’ni gezdi.
Oyuncu, gezisine dair fotoğrafları ise kırmızı kalp emojisiyle süsleyerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
