CHP 31 Mart 2019 seçimleri için il başkan adaylarını halka duyurdu. Amasya ilinde Arife Serpil Saraçoğlu CHP tarafından duyuruldu. Peki Arife Serpil Saraçoğlu kim? İşte Arife Serpil Saraçoğlu'in hayatı...

ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

15 Nisan 1961 tarihinde Amasya'da doğdu. Amasya Lisesi'nden mezun oldu. Yaklaşık 25 yıldır Amasya’da sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.



Amasya Yardımseverler Derneği, Amasya Yetiştirme Yurdu, Amasya Kadınlar Birliği Kurucu Üye olarak yönetim kurullarında görev aldı. Amasya Serdar Zeren Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak, Amasya Atatürk İlkokulu’nda okul aile birliği başkanlığı, Amasya İpek Yolu Koleji okul aile birliği başkanlığı, Amasya Cumhuriyet Halk Partisi il yönetim kurulu üyeliği ve il genel meclis adaylığı görevlerinde bulundu. Amasya doğa sporları ve araştırma gurubu yönetim kurulu üyesi, Amasya turizm derneği muhasipliği ve dernek başkanlığı görevini sürdürürken, halen Amasya Strabon restoran işletmecisi olarak çalışıyor. 2011 yılında 24. Dönem Milletvekili seçimleri için CHP Amasya’dan milletvekili aday adayı oldu.



Arife Serpil Saraçoğlu iki çocuk sahibidir.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Amasya İli, Merkez Belediye Başkan adayı oldu.