        CHP bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı | SON DAKİKA HABERİ

        CHP bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:19
        CHP bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı.

        DHA'daki habere göre Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri'ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.

        #CHP
