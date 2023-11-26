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        Haberler Gündem Politika Merkez Yönetim Kurulu sonrası Parti Meclisi toplantısı yapılacak! CHP'de ihraç edilenlerin durumu görüşülecek!

        CHP'de ihraç edilenlerin durumu görüşülecek

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde 27 Kasım Pazartesi günü önce Merkez Yönetim Kurulu ardından ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. MYK'nın ana gündem başlığı 31 Mart 2024'te yapılacak "yerel seçimler" olacak. Parti meclisi toplantısında ise tüzük kurultayının ertelenme talebi ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla partiden ihraç edilenlere af getirilmesi konuları görüşülecek

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 26.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:31
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        CHP'de ihraç edilenlerin durumu görüşülecek
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nde 27 Kasım Pazartesi günü önce Merkez Yönetim Kurulu ardından ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.

        MYK'nın ana gündem başlığı 31 Mart 2024'te yapılacak “yerel seçimler” olacak. Parti Meclisi toplantısında ise tüzük kurultayının ertelenme talebi ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla partiden ihraç edilenlere af getirilmesi konuları görüşülecek.

        TANJU ÖZCAN GERİ DÖNECEK Mİ?

        Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla partiden ihraç edilenlerin affedilmesi konusu da CHP Parti Meclisi'nin bir diğer ana gündem maddesi olacak.

        Aftan yararlanmak isteyen o isimler arasında temmuz ayında partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bulunuyor.

        Özcan, partiye dilekçesini verdi. Af konusunda son sözü ise Parti Meclisi söyleyecek.

        TÜZÜK KURULTAYI ERTELENEBİLİR

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Kasım’da 81 il başkanı ile bir araya gelmişti. Toplantının ardından il başkanları; seçim takvimi, adaylık başvuru süreci gerekçeleri ile kurultayın mayıs ayında yapılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Parti Meclisi toplantısında tavsiye kararı değerlendirilecek. Tüzük kurultayı için erteleme yönünde karar çıkması bekleniyor.

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