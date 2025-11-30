CHP'de PM ve YDK seçimi tamamlandı
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla devam eden CHP Kurultayı'nda saat 16.55 itibarıyla PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı. PM için 145, YDK için de 31 ismin başvurduğu seçimlerde, 1385 delege 125 sandıkta oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
'YARINDAN İTİBAREN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATIYORUZ'
Oy verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Yarından itibaren çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu Türkiye'ye iyi gelecek. Partideki bu güçlü birliktelik, partimize, üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değişmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonrada hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi, sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek, köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim; sokağa çıkan, meydanları dolduran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan, tarımla ve hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye’nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini, iktidar hedefini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi’ne Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak devam edeceğiz" dedi.
PM ÜYELİĞİ İÇİN 145 KİŞİ BAŞVURDU
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvuruların kesin sonuçları duyuruldu.
Buna göre Divan Başkanlığı tarafından kurultayda PM üyeliğine adaylık için verilen süre 10.45'te sona erdi.
Divan Başkanlığı, geri çekilmeler ve gerekli düzenlemeler için verilen aranın ardından kesin listeleri paylaştı.
Buna göre, kurultayda PM'ye 145, YDK'ye 31 başvuru yapıldığı duyuruldu.
Listeler, okunmasının ardından basım için matbaaya gönderildi. Seçim pusulalarının gelmesinin ardından oy verme işlemine geçilecek. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi sandığa gidecek.
Delegeler, CHP'de 80 kişilik PM üyeliği için en az 63 en fazla 70 isim işaretleyecek. 15 kişilik YDK için ise en az 14 isim işaretlenecek.
Genel Başkan tarafından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan da 15 isimden 10'unu delegeler belirleyecek. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girmiş olacak.
ÖZEL'İN LİSTESİ AÇIKLANDI
İHA'nın haberine göre de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre, Parti Meclisi'nde 31 yeni isim yer alacak.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu anahtar listesi açıklandı.
PARTİ MECLİSİ
Özel’in anahtar listesinde PM adayları arasında Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka yer aldı.