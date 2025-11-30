CHP'de PM ve YDK seçimi tamamlandı

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla devam eden CHP Kurultayı'nda saat 16.55 itibarıyla PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı. PM için 145, YDK için de 31 ismin başvurduğu seçimlerde, 1385 delege 125 sandıkta oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

'YARINDAN İTİBAREN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATIYORUZ'

Oy verdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Yarından itibaren çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu Türkiye'ye iyi gelecek. Partideki bu güçlü birliktelik, partimize, üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değişmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonrada hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi, sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek, köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim; sokağa çıkan, meydanları dolduran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan, tarımla ve hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye’nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini, iktidar hedefini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi’ne Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak devam edeceğiz" dedi.

REKLAM PM ÜYELİĞİ İÇİN 145 KİŞİ BAŞVURDU CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvuruların kesin sonuçları duyuruldu. Buna göre Divan Başkanlığı tarafından kurultayda PM üyeliğine adaylık için verilen süre 10.45'te sona erdi. Divan Başkanlığı, geri çekilmeler ve gerekli düzenlemeler için verilen aranın ardından kesin listeleri paylaştı. Buna göre, kurultayda PM'ye 145, YDK'ye 31 başvuru yapıldığı duyuruldu. Listeler, okunmasının ardından basım için matbaaya gönderildi. Seçim pusulalarının gelmesinin ardından oy verme işlemine geçilecek. Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi sandığa gidecek. Delegeler, CHP'de 80 kişilik PM üyeliği için en az 63 en fazla 70 isim işaretleyecek. 15 kişilik YDK için ise en az 14 isim işaretlenecek. Genel Başkan tarafından belirlenen Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan da 15 isimden 10'unu delegeler belirleyecek. Bu 10 isim PM'ye doğrudan girmiş olacak. ÖZEL'İN LİSTESİ AÇIKLANDI İHA'nın haberine göre de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre, Parti Meclisi'nde 31 yeni isim yer alacak.