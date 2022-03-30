CHP'den belediyelere 'yardımları artırın' talimatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP'den belediyelere 'yardımları artırın' talimatı

CHP, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerin ramazan ayında artırılması için partili belediyelere yazı gönderdi.

CHP'den belediyelere 'yardımları artırın' talimatı
CHP'den belediyelere 'yardımları artırın' talimatı
0:00 / 0:00
AA

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından tüm belediyelere, ramazan ayında yürütülecek faaliyetlere ilişkin yazı gönderildi.

Ramazan ayı ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar belirlenmesinin ve toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi adına kampanyalar başlatılmasının önemi vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk lirasındaki önlenemeyen değer kayıpları, yüksek enflasyon ve her geçen gün artan fiyatlar karşısında vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. 2022 Türkiye'sinde milletimiz, temel gıda ürünlerine erişebilmek için dahi uzun kuyruklara girmek zorunda kalmıştır. CHP'li belediyeler, Türkiye'nin içine sokulduğu bu zorlu süreçte, vatandaşlarımıza nefes olmuştur, olmaya da devam etmektedir."

Mübarek ramazan ayının, gıda ürünlerinde zamların yaşandığı bir dönemde idrak edildiğinin belirtildiği yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sayın genel başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin sosyal yardımlarını ramazan ayında artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut sosyal yardımlarına, iftar ve sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Ayrıca, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, imkanı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara ulaşmasının sağlanması adına, bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapandı
GÜNDEM Su seviyesi azaldı, iskele kapandı
Son dakika: En uzun orucu 2 kentimiz tutacak!
GÜNDEM En uzun orucu 2 kentimiz tutacak!
E Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile yazılı tarihleri, sınav sonuçları ve not görüntüleme!
GÜNDEM E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk günü ayın kaçında? 2022 Ramazan başlangıcı belli oldu!
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor, ilk günü ayın kaçında?
4 kilogram altın sahibine teslim edildi
GÜNDEM 4 kilogram altın sahibine teslim edildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM Aracından uyuşturucu çıktı! 'Teyzemden korkup ...
'Hipnoz' davasında 3 avukata gözaltı
GÜNDEM 'Hipnoz' davasında 3 avukata gözaltı
Ara tatil ne zaman, Okullar ne zaman 1 hafta ara tatil olacak 2022? MEB Nisan tatili ayın kaçında başlıyor?
GÜNDEM Ara tatile sayılı günler kaldı!
İzmir İmsakiyesi 2022: Diyanet ile İzmir Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri belli oldu
GÜNDEM İzmir İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener: Amacımız işleyen bir sistem kurmak
GÜNDEM Akşener: Amacımız işleyen bir sistem kurmak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.