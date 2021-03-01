CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz zammına tepki gösterdi

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Akın, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 oranında zam yapıldığını belirtti.

Son 2 ayda doğal gaza yüzde 1 oranlarıyla üç kez zam yapıldığını ifade eden Akın, "Doğal gaz 59 günde üçüncü kez zamlandı. Yılbaşından bu yana doğal gaza otomatiğe bağlanan zamlar yapılıyor. Müjdenin yansıması olarak indirim bekleyen vatandaşımız, kombi açmaya korkar hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni zamların kapıda olduğunu ileri süren Akın, şunları kaydetti:

"Bu yıl LNG fiyatlarında da ciddi artış var. Türkiye'nin boru gazıyla ithal ettiği doğal gaz fiyatları da büyük oranda petrol fiyatlarındaki değişime göre 6 ay gecikmeli olarak belirleniyor. Döviz kurlarındaki artış da önümüzdeki dönemde enerji zamlarında belirleyici olacak. Bu durum, vatandaşımıza bir sonraki ay da müjdenin değil, yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor."​​​​​​​