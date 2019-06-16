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YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programına ilişkin, "Yarınki TV konuşmasının uygar bir ortamda geçmesini isterim. Nasıl bir İstanbul düşlediklerini anlatsınlar." dedi.

CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarınki TV konuşmasının uygar bir ortamda geçmesini isterim. Nasıl bir İstanbul düşlediklerini anlatsınlar." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV ve Türkiyem TV'nin ortak yayınına katıldı, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu bir soru üzerine, 2 yıl önce yaptıkları "adalet yürüyüşü"nü Türkiye'nin sorunlarının ağırlaşması sebebiyle 14 Haziran'da bütün baskıları göze alarak başlattıklarını söyledi.

Yürüyüşte hiçbir şekilde parti bayrağı taşımadıklarını, adalet kavramıyla yürüdüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminden de destek gördüklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşünün bugün geldiğimiz noktada önemli bir katkı süreci olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet arayışınız hala devam ediyor mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Adalet arayışımız hala devam ediyor. Türkiye'de adaletin olmadığını herkes biliyor. Bugün Türkiye'de hapishaneler tıka basa dolu. Bir kişi, bir akademisyen barış bildirisini imzaladı diye hapse mi atılır? Yani bir bilim insanı düşüncesini açıkladı, bir gazeteci bir kişiyi eleştirdi diye hapse mi atılır?" dedi.

"YENİ BİR YÜRÜYÜŞ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra diyelim ki yeniden bir yürüyüş ihtiyacı hissederseniz nereden yürüyeceksiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yeni bir yürüyüş olacağını sanmıyorum çünkü Türkiye'nin demokratik standartlarında gerçekten olumlu gelişmeler var. Yerel yönetimler bunun çok önemli göstergesi. Yerel yönetimlerde elde edilen başarı, iktidarın pek çok alanda geri adım atacağını gösteriyor. En önemli göstergesi de adalet için yeni bir yasa taslağı hazırlayıp teklif olarak parlamentoya getirecekler.

Önümüzdeki günlerde bunlar görüşülecek. Çünkü artık iktidar şunu da gördü, hem içeride hem dışarıda Türkiye'de demokrasinin, adaletin olmadığı, insanların suçsuz yere hapse atıldığını gören milyonlar var ve bunu uzun süre bir siyasal iktidar taşıyamaz omuzlarında. O noktaya geldiler. Önümüzdeki süreç içinde halkın bilinçlenmesi ve demokrasi talebinin daha fazla artması, iktidarın da bunu görüp geri adım atarak baskıyı kısmen azaltması gerekiyor. Umuyorum bu süre içinde bunlar gerçekleşir, baskılar biraz daha azalmış olur, toplum rahat bir nefes alır."

"Nasıl bir İstanbul düşündüklerini anlatsınlar"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine değinen Kılıçdaroğlu, "İstanbul seçimlerinde 'Oylar çalındı' dediler, 'Elimizde kamera kayıtları var' dediler ama ortada hiçbir görüntü yok. Bir şey yayınlayamadılar. Toplum büyük bir adaletsizlik olduğunu görüyor." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yarın akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programına ilişkin, "Yarınki TV konuşmasının uygar bir ortamda geçmesini isterim. Nasıl bir İstanbul düşlediklerini anlatsınlar." dedi.

 

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