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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti lideri Akşener'e 'yerel seçimlerde işbirliği' mesajı

        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti lideri Akşener'e 'yerel seçimlerde işbirliği' mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yerel seçimlerde işbirlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanımla, Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 02:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 02:19
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        Özel'den Akşener'e 'yerel seçimlerde işbirliği' mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan protokolü paylaşmasına ilişkin, bu protokolden haberdar olmadıklarını kamuoyuna açıkladığını vurgulayan Özel, "Bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. CHP'lilere benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok." diye konuştu.

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        "MERAL ABLAM İLE BERABER PEK ÇOK ZORLUĞU AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

        AA'nın aktardığı habere göre; yerel seçimlerdeki ittifak konusuna da değinen Özel, şunları kaydetti:

        "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık, artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben 'işbirliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Seçim bölgelerine özel işbirlikleri yapılabilir. Bu işbirliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin işbirliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. Yerel seçimlerde işbirlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanımla, Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil."

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        Özel, yüzde 50+1 tartışmalarına dikkati çekerek, "Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var, enflasyon var. Türkiye'nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şey ile meşgul ediyorlar. Memleketi meşgul etmeyin. Aranızda ne konuşursanız konuşun. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız." dedi.

        "BÜYÜMEDEN GENİŞ KİTLELERİN PAY ALMASI GEREKİYOR"

        Özel, bundan sonra CHP'nin görüldüğü her yerde hem etkin hem yetkin hem enerjik olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "CHP'yi, sadece Meclis'te, kürsüde değil, sahada, tarlada, sokakta göreceksiniz. Türkiye'de tarım, iş gücü, ulaştırma, akaryakıt maliyetleri, enerji maliyetleri, kuraklık ve yanlış planlama yüzünden vatandaşımızın tarım, hayvancılık yapabilme imkanları ortadan kalktığı için bugün çok büyük bir cenderenin içindeyiz. Artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip, Türkiye'yi büyütmesi, kalkındırması, ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor."

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        "SANATÇININ ELİNİ ÖPTÜM, HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

        Kürt soprano Pervin Chakar'ın konser sonrası elini öpmesiyle ilgili soruya Özel, şöyle yanıt verdi:

        "Devlet Bey de kızdı geçen gün. Kızacaksa Tayyip Bey'e kızacak önce. Pervin Chakar, TRT Kürdi'de tek çıkan opera sanatçısı. Kaldı ki Pervin Chakar, 'Türkiye Kürdistan'ı' falan dememiş. Muhteşem bir dinletiydi. Çıktık, çiçek vereceğiz, çok da tasarladığım bir şey değildi, elini uzatınca sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm. Ben sanatçının elini öptüm, hiç pişman değilim. Yarın olsa yine aynı eli öperim. Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa salonu terk ederim."

        "HALKIN GÖNLÜNDE OLAN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TEKRAR ADAY YAPACAĞIZ"

        Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için ellerindeki belediyelerin tamamında anket çalışması başlattıklarını vurgulayarak, "Büyükşehirlerimizden başlayarak anketler yapılıyor. Haftaya pazartesi sahaya çıkacak anketörlerimiz. Partinin oyundan ileride olan, halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar aday yapacağız. Halkın beğenmediği başkanları değiştireceğiz. Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde aday çıkartacağız ve sandığı örgütümüzün önünden kaçırmayacağız. Kazanmamız güç olan yer de olsa örgütümüz karar versin." dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birbirlerini hiç kandırmadıklarını, hiç yalan söylemediklerini ifade eden Özel, "Birbirimizi hiç ihmal etmedik. Ben İstanbul'da kim işe alınacak, kim çıkarılacak hiç karışmadım. Ekrem Başkan da partinin yönetimiyle ilişkili olarak bana hiçbir şey söylemiş değil. Biz birbirimize kulak veririz, katkı sağlarız. Ekrem Başkan bir yanlış gördüğünde, 'Genel Başkanım, burada bir hata var.' dediğinde bu benim için çok kıymetlidir. Onun aklına, gözüne, vicdanına inanıyorum. Ben görürsem, ben de onu uyarırım. Onu savunmak bana, beni savunmak ona düşer. Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben de CHP'nin başarısına mühürlüyüm. Sonra birlikte CHP'yi iktidar yapmaya mühürlüyüz." diye konuştu.

        "FİLİSTİN'DE YAŞANANLARI DÜNYANIN ÖNÜNE SERMEYE HAZIRIM"

        Filistin'de yaşanan olaylara dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Refah sınır kapısına bütün partilerin genel başkanlarını davet ettim. El ele, kol kola oradan yürümeye, Filistin'de yaşananları dünyanın önüne sermeye hazırım, razıyım. Bütün bir grup toplantısı boyunca Filistin'deki binlerce ölümü kınadık. Çocuk, kadın ölümlerinin içimizi nasıl dağladığını, bütün insan kayıplarının ne kadar önemli olduğunu söyledim. Ben bugün neyi imzaladım biliyor musunuz? Dünyadaki 130 siyasi parti liderine mektup yazdım, 'Ülkenizde Filistin'e sahip çıkın, içinde bulunduğunuz uluslararası örgütlerde savunun.' dedim."

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