CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye ittifakı ayrımcılığı reddeder

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin'in proje tanıtım toplantısına katılan Özel, Kocaeli'ye ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Bilgin'in başarılı olacağına inandığını söyleyen Özel, CHP'li belediye başkanlarının iyi şehircilik, halkçı ve dayanışma belediyeciliği uygulamalarının önemine değindi.

Özel, genel seçimlerde yaşananlardan ve yerel seçimlerdeki hedeflerinden de bahsetti.

"TÜRKİYE İTTİFAKININ BÜTÜN BİLEŞENLERİNİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Biz onun karşısında çok daha büyük bir ittifakla varız. Biz onun karşısında bütün Türkiye'yi kucaklayan eski dosttan düşman olmaz diyen ve sadece sosyal demokratlarla değil, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratlarla bu ülkenin bütün demokratlarıyla Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle birlikte Türkiye'yi kucaklayan Türkiye ittifakıyla varız." ifadelerini kullandı.

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Özel, Türkiye ittifakına inandıklarını dile getirerek, "Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı, Kürt'e de Türk'e de Laz'a da Çerkez'e de ardına kadar açıktık. Türkiye ittifakı ayrımcılığı reddeder, Türkiye ittifakı bütün Türkiye'yi hep birlikte kucaklar." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Türkiye ittifakının Kocaeli'yi, İzmir'i, Ankara'yı, Adana'yı Antalya'yı, İstanbul'u, Aydın'ı, Muğla'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı ve Denizli'yi kazanacak ittifak olduğunu savunan Özel, "Türkiye ittifakının bütün bileşenlerini bağrımıza basıyoruz." dedi.