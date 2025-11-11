Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir

        CHP Lideri Özgür Özel, İBB soruşturması iddianamesini "hukuki değil, siyasi" olarak nitelendirerek hedefin CHP'yi ve olası cumhurbaşkanı adayını engellemek olduğunu savundu; partiyi kapatma çağrılarını ise "yargı eliyle darbe" şeklinde değerlendirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:54
        'Bu dava hukuki değil siyasi'
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Bugün çıkan iddianame herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti. Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" açıklamasını yaptı.

        Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler. Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler. Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti. Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" dedi.

        'ATATÜRK'ÜN PARTİSİ MİLLETİMİZE EMANETTİR'

        Özel, "Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler. Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir. Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır. Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla 'hukuki' değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir. Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir. Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ün partisi milletimize emanettir" ifadelerini kullandı.

        #Özgür Özel
        #haberler
