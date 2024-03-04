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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir

        Kırklareli'nde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklilere sesleniyorum, sendikalaşmak, hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir. Bu birilerine inat hepiniz emekli sendikalarına gidiniz, üye olunuz, mücadele ediniz, hakkınızı arayınız, biz hep birlikte sizin yanınızdayız, sizin arkanızdayız" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:57
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        "Hak aramak hepimizin anayasal güvencesi"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklilere sesleniyorum sendikalaşmak, hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir." dedi.

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        Özel, Cumhuriyet Meydanında partisince düzenlenen halk buluşmasında, Kırklareli'nin vatanını, bayrağını, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenlerin kenti olduğunu söyledi.

        Kırklareli'ne geldiğinde tüm yorgunluğunun gittiğini ifade eden Özel, mevcut belediye başkanı ve partisinin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi.

        Kırklareli'nde Kesimoğlu'nun isteği ile ön seçim yapıldığını dile getiren Özel, seçimden Kesimoğlu'nun birinci çıkarak belediye başkan adayı gösterildiğini kaydetti.

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        Özel, aday gösterilmemesinin ardından CHP'den istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı olan Serdar Türker'i eleştirdi.

        Türker'in bağımsız aday olmasını CHP'nin kaybetmesi için gerçekleştirdiği şeklinde yorumlayan Özel, "Ön seçimi kaybedenlerden, düne kadar altı oklu rozetin gücünden istifade eden birisi, gidip belediyede koltuğa parti sayesinde oturmuş birisi, şimdi partisini bırakmış gitmiş karşımıza aday olmuş. Bize kaybettirecek ki başka birileri kazansın diye..." dedi.

        "TÜRKER'İN DAVRANIŞINI AFFETMEYECEĞİM"

        Özel, bağımsız adaylıktan çekilmesi için Türker'in kendisine baskı yapıldığı ve çeşitli vaatlerde bulunulduğu iddialarına da cevap verdi.

        Türker'i aradığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

        "Söz konusu adaya partiye seçim kaybettirmeye kalkmayın, Kırklareli affetmez dedim. Zaten bunu başaramazsın ama tarihe kara bir leke olarak geçmek doğru değil dedim. Gel sen bu işten vazgeç, omuz omuza, el ele kol kola yürüyelim dedim. Efendim, Genel Başkan beni aradı dedi. Ayıp bir şey değil ki, Genel Başkanın görevi bu, kırgın olmasın, küskün olmasın. Efendim, bana onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler dedi. O kısım hiç görmediğim, hiç duymadığım bir şey. Ama kendisine görev teklif edilirse de bu kamu görevidir. Ama böyle bir şeyi yandaş televizyonlara çıkıp da AK Partinin televizyonlarına çıkıp CHP'ye kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim."

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        Özel, sosyal ve gerçek belediyeciliği gösteren Kesimoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Hükümet politikalarını eleştiren Özel, emeklilerin hakkını her yerde aramaya devam edeceklerini anlattı.

        Emeklilerin sıkıntılarını çok iyi bildiklerini belirten Özel, "Emeklilere sesleniyorum, sendikalaşmak, hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir. Bu birilerine inat hepiniz emekli sendikalarına gidiniz, üye olunuz, mücadele ediniz, hakkınızı arayınız, biz hep birlikte sizin yanınızdayız, sizin arkanızdayız." dedi.

        Programda Kesimoğlu da bir konuşma yaptı. Halk buluşmasına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ile Gökçe Gökçende katıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #KIRKLARELİ
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