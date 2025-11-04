TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündemi değerlendirdi. Özel, özetle şunları söyledi:

"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izleyen ve dinleyen herkese sımsıcak bir hoş geldiniz diyorum. Bu arada 29 Ekim'i geride bıraktık. 81 ilimizde örgütlerimiz ve belediyelerimizle vatandaşlarımız 102. yılında büyük bir coşkuyla kutladılar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet.

Çağlayan'da yeni bir kumpasa karşı hep birlikte kenetlendik. Eskişehir ve Arnavutköy'de mitinglerimizi gerçekleştirdik. Korkuya teslim olmadan, zalimi memnun etmeden bir haftayı hep birlikte geçirdik. Pazar günü 6 Şubat depremlerinin, 1000. günüydü. 35 gün orada aralıksız kalmış birisi olarak, oradaki tüm çalışmaları kıymetli görmüşümdür. Ama depremden 3 gün sonra, devleti bilenlerin yönetmesi lazım, biz buradaki evleri bir yıl içinde bitireceğiz dedi Sayın Erdoğan. Bu söz verildi.

İnsanlar bu söze inanmak istediler. O bir yıl geçtiğinde 650 bin konut teslim edeceğiz dedi ancak 18 bin konutunu teslim edebildi. 3. yılında 300 bin konut vermekle övünüyorlar, o da verdikleri sözün yüzde 40'ını denk geliyor. Bugün yüz binlerce depremzede konteynerlerde ya da şehir dışındaki akrabalarının yanında yaşıyor. İşletmelerin yarıdan fazlası faal değil. Acılı depremzedelerin adalet arayışı da devam ediyor. Biz davaları da takip etmeye devam ediyoruz. Ben bütün bölgedeki CHP örgütlerine ve bölgeye emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum, kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum.

Sındırgı'ya ve civarına tekrar geçmiş olsun demek isterim. Sındırgı'da dün 4.9'luk depremi oldu, Marmara'da deprem hissedildi. Sındırgı'da ise 12 binin üzerinde artçı oldu. Zararların karşılanması için Sındırgı'nın afet bölgesi olması talep ediliyor, biz de bu talebe sahip çıkıp sonuna kadar destekliyoruz. Gebze'de bir metro inşaatı var ve sağlam olan 7 katlı bir bina yıkıldı. 4 vatandaşımızı kaybettik. 21 bina ve 27 iş yeri boşaltıldı. Ulaştırma Bakanlığı hemen konunun bizimle ilgisi yok dedi. Ancak mühendisler odasının soruları ortaya çıktı. Burayı boşaltmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Şimdi anlaşılıyor ki bütün mahalle önlem alınmadığı için büyük bir felaketin kenarından dönmüş. Düşünün Kocaeli, CHP'nin olsun, bu çöküş olmuş olsun. Sabahın 06.00'sında CHP'li bürokratların kapılarını kırarak gözaltına alacaklardı. Şimdi olaydan 6 dakika sonra metro inşaatıyla ilgili olmadığını açıklıyorlar. Kartalkaya'da sabah erken saatlerde 55'in üzerinde can kaybı olduğunu bana arkadaşlarım bildirdi. Ankara'da kongre yapılacak diye can kaybı sayısını 5'te tuttular. Otelin kapısında Turizm Bakanlığı ruhsatlıdır, Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir yazıyor. Bilirkişi raporunu almıyorlar ve diyorlar ki bakanlığı çıkar Bolu Belediyesi yaz. İkinci bilirkişi raporunda belediyeyi de dahil ediyorlar.

Turizm Bakanlığı personelinin yargılanması için izin vermiyor, Danıştay'dan onay çıktıktan sonra sürece dahil ediliyor. Ama gereken oyu aldığımızda kendisini Yüce Divan'da yargılayacağız. Size söylüyorum, ant olsun ki, bu Turizm Bakanı da bakanlık personeli de Soma ve Ermenek'teki sorumlular yeniden yargılanacak. 2019 yılında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. 2020'de Galata Kulesi'ne çöküp İBB'nin elinden aldılar. Turizm Bakanlığı çöktü ya buraya, oradan gelen, ziyaretçilerden alınan paralarla İstanbullulara hizmet ediliyordu. Bunu çözerse millet çözer. Kamunun mu faydasını düşünüyorsun partinin mi faydasını düşünüyorsun. İstanbul'un parasını yandaş vakıflara dağıtan bir anlayışın artık İstanbul'a da İstanbullulara gölge etmemesi gerekiyor. Bugüne kadar işimizde geldi demokrasi trenine bindik sonra da işimize gelmedi indik diyor. O tren benim partimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o demokrasi treninin raylarını döşedi. Sen ineceksin o trenden ama o tren yoluna devam edecek. Yepyeni bir darbe modeliyle karşı karşıyayız. Selefilik merakında olanların, geleceğe yapmaya çalıştığı darbe. Esenyurt Belediyesi'ne 30 Ekim'de operasyon yapıldı, kayyım atandı. Ondan sonra da operasyonlarına devam ettiler.

704 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş serbest, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 4 yılla yargılanan cezayı alsa, zaten yatarını içerde geçirmiş durumda. İddianame inşallah yarın arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmaya başlar. Bu kadar iftira üzerinden yürüyemezsin. Kendi yandaşları diyor ki, güçlü olan Beşiktaş ve Aziz İhsan Aktaş tutmadı, İBB iddianamesi nasıl tutacak. Bunu kendi arkadaşları diyor İBB dosyasına güvenemedikleri için. Hüseyin Gün denen kişi İngiltere, İsrail ve ABD'ye ajanlık yaptığını söyleyen son evrede de İmamoğlu'na iftira atan birisi. Ekrem başkan ile fotoğraf çektirmek dışında bir teması yok. Bu iktidar döneminde 86 milyon kişinin çalınan tüm verileriyle ilgili 8 bakanlıktaki sağlık bilgilerimiz, TC numaralarımız, bu verileri Hakan Fidan çaldırdı. Hüseyin Gün'e soruyorlar, diyor ki Ekrem başkandan önce İBB verilerinin satıldığını söylüyor. Bu iftiracı AK Parti'nin referansıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunum yapmış, bu iftiracı AK Partili bakanlarla birlikte Lordlar Kamarası'nda sunum da yapmış.