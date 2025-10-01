CHP İstanbul kararında gerekçe açıklandı

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de verdiği ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

REKLAM

“PARTİYE UZAK OLMAYAN KİŞİLER ATANDI”

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP tarafından yapılan itirazların reddine, tedbir kararının devamına hükmetmişti. Mahkeme o kararın gerekçesini açıkladı. Kararında, CHP İstanbul İl Seçimlerine ilişkin ceza davası açılmasını ihtiyati tedbir kararı verme nedenlerinden biri olarak gösterdi. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın atanma nedeni olarak ise bu isimler için “partiye uzak olmayan kişiler” ifadesini kullandı.

MAHKEME: SEÇİMLERİN OBJEKTİF OLMASI AMAÇLANDI Atanan heyetin başlayan İstanbul İl Seçim Kongre sürecini objektif ve tarafsız bir şekilde şaibelerden ve kavgalardan seçimleri uzak tutmalarının amaçlandığını belirtti. Hakim gerekçesinde, davacı Özlem Erkan ve Avukatı Cevahir Kılıç tarafından mahkemeye CHP İl Başkanlığı’na atanmasını talep ettikleri kişilerin bulunduğu listeyi sunduklarını belirtti. Bu listedeki isimlerin araştırılarak, bu kişilerden en uygun 5 kişinin seçilip kurul halinde il teşkilatını seçime götürmek ve bu süreçteki olağan işleri yönetmek için görevlendirildikleri belirtildi. GEREKÇE: BASİT BİR İDDİANIN ÖTESİNDE İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimi, Üst Kurul ve Kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırılma gerekçesini ise 38. Olağan Kurultaya ilişkin iddialarının basit bir iddianın ötesinde olarak açıkladı. Söz konusu seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığını, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilenmesine ilişkin yaklaşık ispat şartının sağlandığını ileri sürdü. Bu nedenler öne sürülerek “görevde kalmalarının sakıncalarını engellemek amacıyla bu karar alınmıştır” ifadeleri gerekçeli kararda kullanıldı.