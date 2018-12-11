- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği sürecinde kritik 24 saate girildi. Temasların en geç Çarşamba günü sonuçlanması bekleniyor. Süreç eğer olumlu sonuçlanırsa, Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılması gündemde.
CHP ile İYİ Parti liderlerinin bir araya gelmesinin ardından sürecin olumlu yönde ivme kazandığı belirtiliyor. Birçok ilde mutabakata varıldığı, bu kapsamda da CHP'nin Ankara'da İYİ Parti adayına destek vermeye sıcak baktığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pazartesi akşamı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmede, İYİ Parti'den aday olması durumunda destek vereceklerini söylediği, ancak Yavaş'ın İYİ Parti adaylığına hala sıcak bakmadığı öğrenildi. İşbirliği süreci olumlu sonuçlanırsa, adaylık konusunda Mansur Yavaş'a kararı sorulacak. Yavaş'ın kabul etmemesi durumunda ise, farklı isimler masada. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından olan ve daha önce Meral Akşener ile de bir araya gelen Cengiz Topel Yıldırım.
HANGİ İLDE, KİM DESTEKLENECEK?
İşbirliği kapsamında İstanbul, Antalya ve Adana'da CHP adayının desteklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hali hazırda CHP'nin elinde olan Hatay, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Aydın'da da İYİ Parti, CHP'ye destek verecek.
Samsun, Trabzon, Konya, Kayseri, Denizli ve Manisa'nın ise İYİ Parti'ye bırakılması gündemde.
BURSA VE BALIKESİR'DE NE OLACAK?
Balıkesir için ise işbirliği sürecinin noktalanması bekleniyor. Hem CHP hem de İYİ Parti'nin adayını açıkladığı Balıkesir'de iki partiden birinin adayını çekmesi bekleniyor. Bursa da bekletilen iller arasında. Henüz bir netlik olmasa da iki partiden biri aday gösterecek. Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılması kesinleşirse, Bursa'da CHP adayıyla yarışa girileceği belirtiliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.