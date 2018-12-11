CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği sürecinde kritik 24 saate girildi. Temasların en geç Çarşamba günü sonuçlanması bekleniyor. Süreç eğer olumlu sonuçlanırsa, Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılması gündemde.

CHP ile İYİ Parti liderlerinin bir araya gelmesinin ardından sürecin olumlu yönde ivme kazandığı belirtiliyor. Birçok ilde mutabakata varıldığı, bu kapsamda da CHP'nin Ankara'da İYİ Parti adayına destek vermeye sıcak baktığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pazartesi akşamı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmede, İYİ Parti'den aday olması durumunda destek vereceklerini söylediği, ancak Yavaş'ın İYİ Parti adaylığına hala sıcak bakmadığı öğrenildi. İşbirliği süreci olumlu sonuçlanırsa, adaylık konusunda Mansur Yavaş'a kararı sorulacak. Yavaş'ın kabul etmemesi durumunda ise, farklı isimler masada. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından olan ve daha önce Meral Akşener ile de bir araya gelen Cengiz Topel Yıldırım.

HANGİ İLDE, KİM DESTEKLENECEK?

İşbirliği kapsamında İstanbul, Antalya ve Adana'da CHP adayının desteklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hali hazırda CHP'nin elinde olan Hatay, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Aydın'da da İYİ Parti, CHP'ye destek verecek.

Samsun, Trabzon, Konya, Kayseri, Denizli ve Manisa'nın ise İYİ Parti'ye bırakılması gündemde.

BURSA VE BALIKESİR'DE NE OLACAK?

Balıkesir için ise işbirliği sürecinin noktalanması bekleniyor. Hem CHP hem de İYİ Parti'nin adayını açıkladığı Balıkesir'de iki partiden birinin adayını çekmesi bekleniyor. Bursa da bekletilen iller arasında. Henüz bir netlik olmasa da iki partiden biri aday gösterecek. Ankara'nın İYİ Parti'ye bırakılması kesinleşirse, Bursa'da CHP adayıyla yarışa girileceği belirtiliyor.

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