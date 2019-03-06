CHP-İYİ Parti ortak miting düzenliyor

Denizli bizim tarihimizin en önemli kentlerinden birisidir, Denizli’nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak.

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31 MART'TA ONA GÖRE OY VERİN

Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçi ürünlerini eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye “sen zam yapmayacaksın” diyor. Peki, çiftçi nasıl geçinecek?

17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Bu süre zarfında istediklerini yaptılar. Her şey ellerindeydi. Peki nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu vatandaşlar soğan kuyruğuna girdi. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimde bunu düşünün ve ona göre oyunuzu kullanın.

AKŞENER: AK PARTİ SEÇMENLERİ BİZİM KARDEŞİMİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ardından bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener halka seslendi.

Akşener şöyle konuştu:

17 yıldır insanları birbirine düşman ederek sürdürüyor ancak bu kez farklı. Ben buradan AK Parti ve MHP seçmenlerine de sesleniyorum. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Sakın olan Erdoğan’ın sözlerine kanmayın. Seçimlerin ardından yine unutmayın ki yine yüz yüze bakacaksınız.

Bu bir yerel seçim, ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Erdoğan ne Akşener seçilecek. Siz muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz. Ya Allah bismillah ile savaşa götürür gibi seçime götürüyor. Sizin içinizden çıktığını iddia etmişti ama 300 korumayla geziyor.